FORMELLO - Lazio, il Mago risponde presente! Ci sono altri 2 ritorni

FORMELLO - Antivigilia dalle buone notizie. Tutti in gruppo tranne Andrè Anderson: si rivedono in campo Luiz Felipe, Radu e Luis Alberto. L’intero gruppo a disposizione per le prove tattiche anti-Genoa. Il ventaglio delle scelte si è riallargato aprendo a ballottaggi fino a ieri inesistenti. In ordine: Luis Alberto in settimana non aveva partecipato nemmeno a una seduta, ora la scelta tecnica spetta a Sarri, che aveva già pensato alla soluzione Basic per sostituire il Mago. La sgambata odierna rimette lo spagnolo in posizione di vantaggio per chiudere il terzetto con Milinkovic e Leiva. Davanti Immobile scortato da Felipe Anderson e probabilmente Zaccagni (si gioca il posto con Pedro).

RECUPERI. Nel reparto arretrato riecco invece Luiz Felipe e Radu. Il primo era fermo dal ritiro in Nazionale a causa di un trauma distorsivo al ginocchio. Out contro il Sassuolo, servirà una conferma domani durante la rifinitura. Il dubbio è con Patric, che potrebbe essere confermato al fianco di Acerbi visti i giorni di stop del compagno. Le riflessioni ci sono, al contrario del caso Radu: il romeno spera finalmente di rientrare nella lista dei convocati, da Cagliari in poi per lui è stato un calvario per la fascite plantare. Al massimo andrà in panchina, sulle fasce toccherà a Lazzari e Marusic.