FORMELLO - Lazio, la ripresa: calciatori contati per Sarri

© foto di www.imagephotoagency.it

Riprendono gli allenamenti a Formello dopo la pausa di Pasqua e Pasquetta. Ranghi ridottissimi per Sarri che sul campo lavora senza quasi tutti i titolari che sono scesi in campo sabato sera con il Torino. Lunga la lista degli assenti tra calciatori rimasti in palestra per lo scarico o a riposo viste le non perfette condizioni.

Assenti: Strakosha, Adamonis, Marusic, Patric, Luiz Felipe, Radu, Milinkovic, Cataldi, Pedro e Raul Moro. Da valutare ci sono soprattutto le condizioni di Patric e Pedro: il primo è uscito per un problema alla coscia sinistra con i granata, il secondo è alle prese con un fastidio al polpaccio destro (alla cicatrice del vecchio infortunio). Il tecnico spera di recuperare entrambi per il big match contro il Milan ad oggi la loro presenza è in fortissimo dubbio.

Per domani doppia seduta in programma, alle 11.00 e alle 15.30, l’augurio è di rivedere aggregati il maggior numero di calciatori possibili, le prove tattiche e la preparazione vera e propria scatteranno da giovedì in poi.