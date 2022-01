FORMELLO - Lazio, la ripresa: Radu è in gruppo, Sarri gestisce la rosa

FORMELLO - I due giorni di riposo alle spalle, alle 15 la Lazio torna in campo per la ripresa degli allenamenti. Sarri ritrova in gruppo Radu, stamattina in Paideia per le nuove visite mediche d’idoneità. Era sparito dai radar prima della trasferta di Salerno, oggi si è rivisto coi compagni effettuando il riscaldamento e la prima parte di sgambata con la rosa, poi effettuando un circuito di variazioni di ritmo insieme a Basic e André Anderson, gli altri due rientrati dal Covid la settimana scorsa. Un pezzo in più in difesa dove si fanno ancora i conti con le condizioni di Acerbi, fermo per una lesione muscolare al flessore sinistro: prova il recupero per la Fiorentina come Pedro, ai box per uno stiramento al polpaccio. Entrambi sperano di farcela in tempo per la trasferta con i viola.

RIPRESA. La seduta odierna è stata saltata anche da Felipe Anderson e Akpa Akpro. Luiz Felipe e Zaccagni sono stati convocati dal ct Mancini per lo stage dell’Italia, il difensore oggi ha svolto degli accertamenti strumentali (il raduno azzurro inizierà domani). Sarri, con davanti un weekend senza impegni ufficiali, gestirà i calciatori in questi giorni. Luis Alberto è rientrato in anticipo negli spogliatoi così come i portieri saltando gli allunghi finali a cui è stata sottoposta la squadra nella fase conclusiva dell’allenamento. La ripresa è fissata per domani.