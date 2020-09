FORMELLO - Lazio, Luis Alberto c'è. Cataldi e Adekanye in gruppo, per Milinkovic...

Squadra al lavoro sotto gli occhi di Inzaghi e… Matri. C’è anche l’ex attaccante della Lazio a seguire la ripresa nel centro sportivo. Dopo l’amichevole di sabato e le 24 ore di riposo concesse dal tecnico, il gruppo si ritrova in campo con diverse novità: ci sono Luis Alberto, Cataldi e Adekanye. Il Mago ha recuperato dalla botta presa in allenamento e che lo ha costretto a saltare il match del Benito Stirpe. Buone risposte anche dal centrocampista italiano: il problema alla caviglia ormai è alle spalle, adesso dovrà recuperare la giusta forma per l’inizio della stagione. E a Formello si rivede anche l’ex Liverpool: l’olandese ha ottenuto il via libera per tornare ad allenarsi con i compagni, dopo che era rimasto fuori dai convocati per il ritiro a causa degli anticorpi IgM alterati.

MARUSIC E MILINKOVIC. Adam in gruppo, Sergej a parte. Le condizioni del Sergente comunque non preoccupano, a breve tornerà a disposizione di Inzaghi. Sta smaltendo l'affaticamento muscolare rimediato con la nazionale. Il montenegrino invece sta molto meglio: ha svolto l'intera seduta in gruppo, salvo poi staccarsi per la partitella. Stessa cosa che ha fatto anche Cataldi, che ha indossato il fratino da jolly per le esercitazioni di possesso palla. Assenti Vavro, alle prese con i soliti problemi di pubalgia, e Luiz Felipe, bloccato dalla distorsione alla caviglia rimediata nel contrasto con Kastanos sabato scorso a Frosinone.