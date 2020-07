FORMELLO - Lazio, Luis Alberto c'è! Riecco Patric e Jony, Marusic e Correa ci provano

FORMELLO - Finalmente i rientri, chissà se anche nel blocco dei titolari. Più che la rifinitura di oggi pomeriggio diventerà decisivo il risveglio muscolare di domani mattina. L’ultima sgambata prima del match con il Cagliari. Simone Inzaghi deve decidere se rilanciare da subito Marusic e Correa, in gruppo e nella formazione di riferimento nella seduta scattata alle 18. Il montenegrino è appena rientrato da una lesione muscolare, il Tucu dal problema al legamento collaterale del ginocchio sinistro rimediato con il Milan. Dovrebbero rientrare nella lista dei convocati, insidiano le maglie di Lazzari e Caicedo, ancora in vantaggio nonostante le prove odierne. Non si possono rischiare ricadute, Marusic e Corrrea potrebbero essere impiegati a gara in corso.

SCELTE. Il primo rientro sicuro è in difesa: Patric ha finito di scontare la squalifica per il morso a Donati e si riprenderà il posto in difesa: insieme a lui Luiz Felipe e Acerbi, spostato di nuovo sul centrosinistra visto il forfait di Radu. A centrocampo recuperato Jony, viaggia verso il ritorno dal primo minuto dopo lo stop con la Juventus (affaticamento). Lukaku in panchina, allo Stadium era finito in tribuna per motivi disciplinari. In campo non si è visto invece Djavan Anderson, rischia la presenza. In mezzo ancora Parolo in regia con ai lati Milinkovic e Luis Alberto. Lo spagnolo, fino a ieri differenziato, ha risolto i fastidi al ginocchio e tornerà dall’inizio. Una notizia positiva, fantasia in più a centrocampo. A destra Lazzari è favorito su Marusic. Davanti Immobile e Caicedo, con Correa arma di scorta inpanchina.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Armini, Cataldi, Falbo, Lazzari, Lukaku, A. Anderson, Adekaye, Correa. All.: Inzaghi.