FORMELLO - Lazio, Lulic fa gol in partitella. Palestra per Escalante e Luiz Felipe

Un'altra seduta alle spalle. Inzaghi sfrutta la sosta del campionato per permettere ai suoi ragazzi di ricaricarsi fisicamente e mentalmente, ma soprattutto per migliorare la forma fisica della rosa a disposizione. Gruppo solito in campo, aggregati ci sono anche i due portieri Primavera Gabriel Pereira e Furlanetto, oltre all'attaccante Raul Moro. Conferma i progressi Senad Lulic, che durante la partitella è anche andato in gol. Lavoro ancora in palestra invece per Reina, Escalante e Luiz Felipe. Tutti e tre stanno usufruendo dello stop delle nazionali per farsi ritrovare al meglio alla ripresa. All'appello mancano ovviamente i nazionali (Acerbi, Marusic, Milinkovic, Akpa Akpro, Correa e Muriqi, più l’under 21 Alia), che non torneranno prima della prossima settimana, e i calciatori stoppati dai tamponi tanto discussi (Strakosha, Leiva e Immobile). Domani dovrebbe andare in scena l'ultima seduta settimanale prima di poter usufruire di qualche ulteriore ora di riposo.