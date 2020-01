FORMELLO - Lazio, seduta di scarico: Inzaghi ritrova Luis Alberto e Leiva

FORMELLO - Subito in campo per la seduta di scarico, la Lazio non può perdere tempo. La nona vittoria consecutiva in campionato è stata archiviata, da domani si comincerà a preparare l’anticipo di sabato con il Napoli (ore 10). Stamattina intanto Inzaghi ha ritrovato la rosa per la sgambata defaticante: da una parte il gruppo dei titolari di ieri (non tutti, alcuni sono rimasti esclusivamente in palestra), dall’altra i calciatori rimasti a riposo o entrati nel corso del secondo tempo. Tra questi Leiva e Luis Alberto, non convocati a Brescia per il turno di squalifica rimediato in Supercoppa con la Juventus.

CAMBI. Al contrario, sarà Parolo a essere fermato dal Giudice Sportivo: era diffidato, ha beccato il giallo pesante al Rigamonti dopo l’intervallo. Ai box ci sono Vavro e Lukaku, sono i due lungodegenti biancocelesti. Il belga è rientrato a Roma, a dicembre si è sottoposto a un intervento di artroscopia al ginocchio destro. Rientrerà prima lo slovacco, ha bisogno di un’altra settimana abbondante, poi dovrebbe essere riaggregato. Restano da valutare le condizioni di Correa, che ha chiuso affaticato il match di ieri. Radu invece è stato colpito duro alla caviglia destra. Domani la squadra tornerà a essere un blocco compatto. Per l'allenamento odierno sono stati aggregati diversi baby della Primavera: Cipriano, Falbo, Czyz e Moro, più gli esuberi Djavan Anderson, Casasola e Minala.

