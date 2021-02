FORMELLO - Lazio, si rivede Cataldi. Gestione delle forze per Acerbi e Luis Alberto

Si torna in campo a Formello dopo le 24 ore di riposo concesse da Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste richiama i suoi alle 15 e può sorridere per il ritorno in gruppo di Cataldi. Il centrocampista biancoceleste si era stirato a Parma, era tornato in Coppa Italia contro l'Atalanta ma aveva dovuto rifermarsi per un riacutizzarsi del problema. Ora salvo indicazioni contrarie, è pronto a tornare a disposizione, fin dalla partita di domenica a San Siro contro l'Inter.

Niente prove tattiche, a Formello si corre e si suda ma senza sprecare energie importanti. Acerbi ha saltato la partitella finale, Luis Alberto anche il possesso palla. Niente di grave per entrambi, dovrebbe trattarsi di una semplice gestione delle forze, essendoci a disposizione diversi giorni. Prove tattiche rinviate alla giornata di venerdì, quando arriveranno le prime indicazioni. La formazione sembra quasi fatta, a meno di notizie negative dall'infermeria. L'unico dubbio sembra riguardare il centro-destra, dove Patric rientra dalla squalifica e si gioca una maglia con Musacchio. Assenti i lungodegenti Strakosha e Luiz Felipe, oltre ad Akpa Akpro, le cui motivazioni sono ancora sconosciute.