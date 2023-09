FORMELLO - Lazio, tre titolari saltano la rifinitura: tutti i dubbi di Sarri

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Dubbi in ogni reparto, dubbi che aumentano ancora di più dopo la rifinitura. In campo non si vedono Immobile e Zaccagni, rimasti in palestra alla vigilia. Marusic, invece, svolge un lavoro differenziato a seduta iniziata. Romagnoli, “mascherato” per la frattura composta al naso, al contrario svolge la sgambata regolarmente in gruppo. Sarri riflette sulle scelte, su chi è costretto a risparmiare e su chi puntare rinnovando gli sforzi ravvicinati. Davanti Castellanos si tiene pronto, così come Isaksen e Pedro sulle fasce, alla fine però potrebbe essere confermato il tridente titolarissimo. A centrocampo si sprecano i ballottaggi, dipendono anche dall’impiego o meno di Vecino (e in quale posizione).



Le scelte e le fatiche

Contro il Torino è aumentata la solidità, le rotazioni però potrebbero ridare una chance dall’inizio ad almeno uno tra Kamada, Cataldi e Guendouzi. Luis Alberto, nonostante le fatiche accumulate, è l’unico sicuro del posto. Il duello per la maglia sembra più tra Kamada e Rovella, a Vecino verrebbe affidato il ruolo di conseguenza (da mezzala o in regia). In difesa Romagnoli potrebbero stringere i denti e fare coppia con Casale, sulle fasce Marusic e Hysaj favoriti su Pellegrini e Lazzari. Dipenderà anche dalle sensazioni del montenegrino, un altro spremuto nel tour de force.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Cataldi, Kamada, Guendouzi, Pedro, Isaksen, Castellanos. All.: Sarri.