Giappone, Kamada si sblocca: "Devo tornare a essere me stesso. Con la Lazio..."

Il Giappone ha rifilato un ko pesantissimo alla Birmania nella sfida valida per la qualificazione al prossimo Mondiale. Protagonista del match è stato anche Daichi Kamada che ha realizzato la rete del 2 a 0 al 28’. Al termine della sfida, il centrocampista, come riporta Ultra-soccer, ha commentato la prestazione della squadra:“Sapevamo prima della partita che sarebbe stato così. È stata una gara difficile, diversa da una normale partita contro un paese forte. Ognuno di noi ha fatto quello che doveva fare e abbiamo continuato a lavorare duramente anche dopo i gol e questo è stato positivo per la squadra. Sono contento di aver vinto”.

A proposito del gol, il biancoceleste si è mostrato molto soddisfatto soprattutto per essersi finalmente scrollato di dosso la frustrazione che lo ha bloccato finora. Queste le parole: “Era un avversario in parità, quindi volevo fare un tiro dalla media distanza. Volevo colpire, ma pensavo di non farcela. Se non segno mi sento insoddisfatto. Sono contento di aver segnato un gol, indipendentemente dall'avversario”.

Infine, il giapponese ha ammesso che se riuscisse a avere maggiore spazio con la Lazio sarebbe molto più facile per lui convincere anche in Nazionale. Per questo, ha dichiarato: “Ho bisogno di riconquistare la mia posizione nella mia squadra e di giocare di più. Il club in cui gioco non è assolutamente un piccolo club e penso che se mantenessi i miei numeri la situazione cambierebbe anche in Nazionale. Devo tornare a essere me stesso, perché a volte va bene e a volte va male".

