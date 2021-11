L'Italia si qualifica al Mondiale se: tutte le combinazioni

L'Italia pareggia 1-1 all'Olimpico con la Svizzera e ora dovrà giocarsi tutto nell'ultima giornata. Gli azzurri faranno visita all'Irlanda del Nord, mentre la Svizzera ospiterà la Bulgaria. Al momento le due squadre sono in testa al giorne C di qualificazione al Mondiale Qatar 2022 con 15 punti. In caso di arrivo a pari merito decisiva la differenza reti, che vede l'Italia in vantaggio di due gol: azzurri +11 con 13 reti fatte e 2 subite, svizzeri a +9 con 11 reti fatte e 2 subite. L'Italia in Irlanda del Nord dovrà fare meglio o lo stesso risultato della Svizzera, permettendosi in caso di due vittorie anche un gol in meno di scarto.

ALTRI CRITERI - In caso di parità di punti e differenza reti, i criteri che decidono chi va direttamente in Qatar sono in ordine i seguenti:

numero di gol segnati nel gruppo;

punti negli scontri diretti;

differenza reti negli scontri diretti;

maggior numero di reti negli scontri diretti;

gol segnati fuori casa negli scontri diretti;

classifica fairplay con -1 per le ammonizioni, -3 per l’espulsione per doppia ammonizione, -4 espulsione diretta, -5 ammonizione più espulsione diretta;

sorteggio.

Se quindi dopo l'ultima giornata anche i gol segnati fossero gli stessi la Svizzera si qualificherebbe direttamente a Qatar 2022 in virtù del gol di Widmer in trasferta nello scontro diretto. In questo caso l'Italia giocherebbe i playoff.

PLAYOFF - Accedono le dieci seconde classificate dei gironi le 2 migliori squadre di Nations League che non siano già qualificate. Si gioca su due turni (semifinale e finale) e nel sorteggio le sei migliori seconde saranno teste di serie nel sorteggio (una tra Italia e Svizzera è fra queste). A oggi in semifinale si potrebbe incontrare Repubblica Ceca, Norvegia, Macedonia del Nord, Romania o Galles. In una eventuale finale Portogallo o Serbia, Croazia o Russia, Spagna o Svezia, Polonia e Scozia.