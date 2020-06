La Lazio blinda Armini: promozione con Inzaghi e rinnovo

Tutto fatto. La Lazio e Armini proseguiranno insieme. È stato infatti trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2024 del difensore classe 2000. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, nei prossimi giorni l’agente Mino Raiola verrà a Roma per formalizzare il tutto, così da annunciare ufficialmente il prolungamento di contratto tra il gioellino della Primavera e i biancocelesti.

ARMINI TRA SOGNO E REALTÀ – Armini sognava da tempo di avvicinarsi al grande calcio, e dopo aver debuttato in Europa League, e giocato contro il Bologna l’ultima di campionato lo scorso anno, sognava di entrare in pianta stabile con la prima squadra. Da ieri infatti è stato aggregato regolarmente a Formello come richiesto da Inzaghi per affrontare la ripresa del campionato, insieme all’altro Primavera Falbo. Inzaghi lo sta studiando da vicino, apprezzando le sue doti fisiche e di progressione. Lo ha già provato da quinto di destra al posto di Lazzari. Il giovane difensore ha tutto il tempo per crescere, migliorare, e ora può cullare il sogno scudetto con la Lazio chissà forse in parte da protagonista.

