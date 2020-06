Calciomercato Lazio, ag. Florentino Luis: “Lo seguono club di tutta Europa”

Alla ricerca del nuovo Milinkovic. Il ds Tare ha ammesso di averlo già individuato e tra i nomi usciti nei giorni scorsi in orbita Lazio c'è anche quello di Florentino Luis, mediano portoghese che ha già stregato mezza Europa. Il classe ’99 ha già mostrato le sue immense qualità in Primeira Liga e nelle competizioni europee. Del suo futuro ne ha parlato l'agente che ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Espn: “È certamente tra i giovani centrocampisti difensivi più quotati in Europa, quindi al momento c’è un grande interesse per lui. Si è parlato molto del Milan, ma c’è molta concorrenza per assicurarselo. Ci sono club in Inghilterra, Germania e Spagna che lo seguono da vicino”.