Lazio, ecco Muriqi: il nuovo acquisto è arrivato a Ciampino - FOTO&VIDEO

È arrivato a Roma Vedat Muriqi. Il nuovo attaccante della Lazio è atterrato all'aeroporto di Ciampino intorno alle 14: prime foto di rito con tanto di sciarpa blù e celeste. L'ormai ex calciatore del Fenerbahce svolgerà domani le visite di idoneità in Paideia, poi firmerà il contratto che lo legherà al club per i prossimi cinque anni.

LAZIO, LE PAROLE DI MURIQI

LUIZ FELIPE E L'INFORTUNIO

CLICCA PER LA HOMEPAGE