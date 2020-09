Muriqi si presenta: "Sono perfetto per la Lazio, farò del mio meglio"

Vedat Muriqi presto sarà della Lazio, in questi istanti sta arrivando a Roma, è in viaggio. Prima della partenza ai cronisti turchi presenti all'aeroporto di Istanbul ha detto: "Mi vedo adatto al loro stile di gioco. Hanno giocato con una doppia punta nella maggior parte delle partite della stagione. Hanno detto che avevano bisogno di un attaccante come me. Anch'io ho scelto loro. Per me viene prima il successo di squadra, poi quello individuale. Vado in una nuova squadra, spero di avere successo e voglio giocare nei grandi club del mondo nei prossimi anni. Farò del mio meglio per la Lazio".