Lazio - Galatasaray 2-1 | Buona la prima, Felipe e Luis ribaltano i turchi

Turchi in vantaggio con Ylmaz, ma i biancocelesti la ribaltano grazie ai gol di Felipe Anderson e Luis Alberto. Tanto nervosismo in campo...

Buona la prima amichevole per la Lazio di Maurizio Sarri che supera in rimona il Galatasaray per 2-1. Iniziale vantaggio turco con Ylmaz (non quello inseguito a lungo dalle aquile), prontamente raggiunti grazie a Felipe Anderson. In apertura di ripresa il gol della vittoria firmato da Luis Alberto, sugli scudi e in campo per gli 83' in cui è stato in campo. Lo spagnolo ha messo da parte voci e critiche disputando un'ottima gara tra colpi di classe e assist al bacio. Ciro Immobile è tornato titolare e ha disputato un buon primo tempo, andando vicino due volte al gol. Ottime risposte anche da Felipe Anderson e Casale, apparsi ancora in crescita dopo l'ottimo avvio di stagione. A sorpresa non è sembrato brillantissimo Provedel che, nonostante due buone parate, è stato impacciato in qualche intervento. Un successo importante che dà fiducia e morale in vista di questo micro ritiro in Turchia.

PRIMO TEMPO - Pronti via ed è Felipe Anderson a sfiorare il gol con un diagonale che esce di un niente. Sul capovolgimento di fronte il Galatasaray trova il vantaggio: Baris Alper Ylmaz sfrutta al meglio un cattivo allineamento difensivo biancoceleste e mette alle spalle di Provedel. Lazio che reagisce subito e all’11’ arriva il pareggio: cross di Immobile, velo di Luis Alberto e Felipe Anderson insacca. Dopo il vota e risposta, le due squadre si affrontano a viso aperto con continue sovrapposizioni. Lazio che conferma i progressi e mostra il suo gioco abituale. Buone risposte da Immobile che apre gli spazi per gli inserimenti di Felipe Anderson e Pedro. Proprio lo spagnolo sfiora il gol con un diagonale di precisione che esce di poco. Poi iniziano le proteste dei capitolini per alcune scelte incomprensibili dell’arbitro che non fischia due rigori su Immobile e Lazzari, non punisce entrate dure dei calciatori turchi e inverte anche un paio di rimesse laterali. In mezzo a tutto questo Provedel salva su Yilmaz, mentre alla mezz’ora il portiere viene salvato dal palo sul tiro-cross di Akturkoglu. Si aggiungono anche due posizioni di fuorigioco discutibili e prima dell’intervallo Immobile sfiora il vantaggio con un tiro dal limite. Nel recupero della prima frazione serie di batti e ribatti in area biancoceleste, ma la difesa della Lazio riesce ad allontanare.

SECONDO TEMPO - Sarri effettua quattro cambi durante l’intervallo: dentro Patric, Hysaj, Marcos Antonio e Zaccagni; fuori Romagnoli, Lazzari, Cataldi e Immobile. Lazio che trova il vantaggio sul primo pallone giocato: solito schema con il lancio, conclusione di Basic ribattuta e sul pallone si avventa Luis Alberto che con un destro chirurgico trova l’angolino basso. I turchi subiscono il colpo e il mago con la dieci mette in porta Basic che però non è abbastanza freddo e decisivo come dovrebbe e calcia addosso al portiere avversario che devia in angolo. Lazio che gioca quindici minuti di alto livello con il pallone al piede. Girandola di cambi per i due club e Zaccagni è protagonista di un momento di nervosismo quando, dopo due falli non fischiati a suo favore, compie un duro intervento su un avversario rimediando il giallo e accendendo gli animi. Il Galatasaray, con le forze fresche, va vicino al pari in un paio di circostanze, ma Provedel e la mancanza di precisione evitano il peggio. Dopo due minuti di recupero, la Lazio porta a casa il successo che è ben augurante per il proseguimento del ritiro in Turchia.