Lazio, il New York Times esalta Immobile: "Tra i migliori d'Europa. Cosa deve fare di più?"

CIRO IMMOBILE - 150 gol con la Lazio, 155 in Serie A, 15 con la Nazionale italiana, più di 220 tra i professionisti. I numeri sono tutti dalla parte di Immobile. La Lazio si gode uno dei centravanti più forti in circolazione che spesso non viene considerato per il suo reale valore. Qualcuno, prima dell'inizio di Euro 2020, aveva accusato l'Italia di non avere una prima punta di livello. L'attaccante biancoceleste ha risposto, come al solito, sul campo. Tre partite da titolare all'Europeo condite da due gol, un assist e tanto aiuto alla squadra sia in fase di manovra che di pressing. Nonostante in Italia si parli davvero poco di lui, c'è chi nel mondo riconosce davvero la forza del numero 17. In particolare Il New York Times ha incoronato il bomber di Torre Annunziata mettendolo in classifica solo dopo a Messi, Ronaldo, Kane e Lewandowski. Il noto quotidiano americano elogia la Scarpa d'Oro in carica: "Eppure non è considerato tra i migliori attaccanti d'Europa. Cosa deve fare di più?". Ciro si sta riprendendo la scena azzittendo tutti gli scettici e trascinando l'Italia verso il sogno chiamato Europeo.