Lazio, Immobile è l'arma in più: il capitano vuole prendersi la Champions

L'infortunio è ormai alle spalle, Ciro Immobile vuole riprendersi la Lazio dopo la sosta. Il bomber di Torre Annunziata ha svolto gli ultimi allenamenti con la squadra prima del pausa concessa da mister Sarri. Un segnale incoraggiante dopo il problema post lesione accusato subito dopo la partita contro il Monza. Il centravanti biancoceleste quindi è pronto a tornare alla guida dell'attacco, che non sempre è riuscito a sopperire alla sua assenza. D'altronde non potrebbe essere diversamente. In questo primo scorcio di campionato il numero 17 ha messo a segno 6 gol in campionato e 1 in Europa League. Tra campionato e coppe può vantare inoltre 5 assist, il che la dice lunga sul suo apporto anche quando non è lui ad andare a segno.

GENEROSITà - Il suo altruismo è merce nota oltre che rara. Dal quel maledetto 16 ottobre giorno in cui ha lasciato il campo in lacrime durante la partita contro l'Udinese, il suo unico obiettivo è stato quello di recuperare il prima possibile. La lesione di secondo grado alla coscia sinistra sembrava condannarlo al ritorno nel 2023, ma come suo solito è riuscito a bruciare le tappe e a giocare gli ultimi 5' minuti col Monza. Poi, il problema prima di Torino che per fortuna non aggravato la situazione. Adesso il calvario è solo un lontano ricordo.

PROSPETTIVE - Per l'anno nuovo il primo obiettivo è quello di essere in campo il più possibile a partire già dalla partita di Lecce in programma il 4 gennaio (ore 16:30). I suoi gol sono imprescindibili per l'ardua rincorsa ad un posto in Champions League, un obiettivo che società, tifosi e squadra vogliono centrare al termine della stagione nonostante l'agguerrita concorrenza. Nell'Europa che conta Ciro si è ben distinto nella stagione 2020/2021 quando la Lazio si arrese al cospetto del Bayern Monaco dopo aver condotto egregiamente la fase a gironi. Tutto ciò senza tralasciare i traguardi personali. Immobile non ha perso troppo terreno nella classifica marcatori. Osimhen attualmente al primo posto, dista appena 3 lunghezze, mentre l'elité dei 200 gol in Serie A è a soli 12 gol. Un traguardo che coronerebbe una carriera già fin qui straordinaria.