Lazio, Immobile negativo: fine quarantena, domani visite in Paideia

Ecco la notizia che tutti i tifosi della Lazio aspettavano. Ciro Immobile esce dall'isolamento e mercoledì mattina svolgerà in Paideia le visite di idoneità per tornare ad allenarsi. A dare la notizia è stata l'Ansa. Fine della quarantena imposta dalla Asl alla vigilia della gara con la Juventus (era il 7 novembre), ora dovrà sottoporsi a dei controlli cardiologici che accertino il suo stato di salute. Inzaghi spera così di averlo a disposizione per la partita di sabato contro il Crotone.