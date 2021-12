Lazio, Immobile verso la maglia da titolare: decisione finale nel pomeriggio

Ciro Immobile per forza. Con lui in campo la Lazio è un'altra squadra e con il Galatasaray è la prima partita decisiva della stagione. Vincere significherebbe qualificazione agli ottavi di finale, saltando i due insidiosi turni dei sedicesimi contro le terze della Champions League. King Ciro non può saltare un appuntamento così importante e sta facendo di tutto per mettere alle spalle l'infortunio di Genova. Ieri Sarri in conferenza ha definito lieve la problematica del suo bomber, poi Immobile ha partecipato all'allenamento della vigilia (saltando soltanto la parte finale della partitella e i tiri in porta). Il segnale è chiaro, Ciro viaggia verso una maglia da titolare.

DECISIONE - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei la decisione definitiva verrà presa nel tardo pomeriggio: ci sarà un colloquio tra Immobile e Sarri e insieme si sceglierà. Già a Marsiglia e a Mosca è successa una cosa analoga e in entrambi i casi Ciro ha dato l'ok per scendere in campo. In entrambi i casi l'attaccante biancoceleste è poi risultato decisivo ai fini del risultato: al Velodrome superando il record di Piola come miglior goleador della storia della Lazio, in Russia realizzando una doppietta. Sarri spera che si materializzi il detto 'non c'è due senza tre'.