Lazio - Inzaghi situazione di stallo, il Tottenham sonda il terreno...

Niente firma e la preoccupazione cresce. Da settembre in casa Lazio è in ballo il rinnovo di Simone Inzaghi ma ad oggi la fumata bianca non è ancora arrivata. Da entrambe le parti in questi mesi sono giunte solo rassicurazioni ma qualcosa sembra scricchiolare. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei dopo il sondaggio del Leicester ora anche il Tottenham sarebbe sulle tracce del tecnico della Lazio. Ancora nessuna offerta ma un interesse che potrebbe concretizzarsi a breve.

Il tecnico ha scelto di temporeggiare, di prendersi il suo tempo, non era convinto dell'offerta messa sul piatto tra gennaio e febbraio. Lotito ha atteso e ora questo gioco di tira e molla fa rimandare ogni discorso a fine campionato. Nel mentre il presidente biancoceleste temporeggia, non ha intenzione di accollarsi la responsabilità di un eventuale divorzio dopo cinque anni che farebbe certamente rumoreggiare la piazza e non poco. Mercato, e programmazione per la prossima stagione sono ancora incerte, Inzaghi vuole certezze per firmare, Lotito aspetta.