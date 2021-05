Lazio - Parma del '99: sfuma lo scudetto. Ma quella frase di Cragnotti...

LAZIO-PARMA - Discorso Champions difficile ma non impossibile, il campionato della Lazio non si è fermato a Firenze e continua con il Parma, prima del derby e del Sassuolo. La sfida con i gialloblù riporta alla mente grandi partite del passato, come quella del 23 maggio 1999 quando i sogni scudetto dei biancocelesti svanirono all'ultima giornata.

IL PRECEDENTE - La Lazio deve vincere e sperare che il Milan non faccia lo stesso a Perugia per vincere lo scudetto. Al 27' Salas in mischia sbuca e spinge in rete alle spalle di Buffon l'1-0: l'Olimpico esplode. Il Parma però se la gioca, risponde e pareggia nel secondo tempo grazie all'imbucata di Chiesa per Vanoli, che fredda Ballotta (54'), entrato per l'infortunato Marchegiani. La squadra di Eriksson ritorna alla carica e ancora con Salas riesce a trovare il nuovo sorpasso (76'), quello del 2-1 definitivo. Dal campo si passa all'attesa, radioline sintonizzate su Perugia-Milan, ancora in corso e in ritardo rispetto all'Olimpico. Il 2-1 rossonero resiste e lo scudetto va al Milan, mentre alcuni giocatori della Lazio scoppiano in lacrime. C'è comunque spazio per festeggiare la Coppa delle Coppe vinta pochi giorni prima e per la frase premonitrice di Cragnotti: "L'anno prossimo lo scudetto non ci sfuggirà". Sappiamo tutti poi come andò a finire.

