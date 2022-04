Lazio, l’ultima volata: ecco le partite per l’Europa League

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio dovrà rialzare la testa. Ultima settimana difficile tra sciopero dei tifosi, giocatori influenzati, la sconfitta contro il Milan e il caso Acerbi. Ora restano quattro partite alla fine: Spezia fuori, Samp in casa, Juve all’Allianz e Verona all’Olimpico. Non si può più sbagliare. A Sarri per centrare un posto per l’Europa League servirebbe un poker di vittorie. O almeno fare 9 punti mettendo in conto il possibile ko contro i bianconeri di Allegri. E la classifica è pronta a cambiare con i recuperi. La Fiorentina, vincendo in casa con l’Udinese, salirebbe a 59 punti e scavalcherebbe la Roma al quinto posto. Anche l’Atalanta, ora a quota 54, riuscendo a battere il Torino al Gewiss Stadium tornerebbe davanti alla Lazio. Bisognerà aspettare domani sera per il verdetto. Ora o mai più, i margini d’errore per i biancocelesti sono finiti. Sarri lo sa, cercherà il tutto per tutto in questa ultima volata.