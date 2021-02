Lazio, Luis Alberto: "Il Bayern non è imbattibile. Futuro? Qui sto bene"

Il giorno della super sfida di Champions League contro il Bayern Monaco è arrivato. Ai microfoni di Marca, Luis Alberto ha rilasciato una lunga intervista in cui, oltre alla partita, ha toccato diversi temi, tra cui la doppietta al derby e il suo futuro. Queste le parole dello spagnolo.

LE SUE CONDIZIONI - "Mi sto rimettendo in forma. Ho forzato il mio rientro per il buon momento da cui venivo e non sono rientrato nelle migliori condizioni. In cinque giorni correvo già, riuscivo a malapena a muovermi, ma avevo voglia di giocare... Dopo la partita con l'Atalanta mi sono pentito perché la ferita si è aperta, ma stiamo entrando nella fase decisiva della stagione e volevo esserci per aiutare la squadra".

CHAMPIONS - "Non siamo i favoriti per nessuno, ma abbiamo delle possibilità. Ci piacciono le squadre che attaccano e concedono spazi. Tuttavia, dobbiamo fare una partita perfetta. Se il Barça di Guardiola non era imbattibile, nessuno lo è [ride]. Questa è la Champions League e, per andare lontano, dobbiamo battere i migliori. Avevamo perso la nostra identità e avevamo bisogno di credere in noi stessi. La squadra è di nuovo felice e dobbiamo continuare così".

IL SUO SCORE - "Ho segnato cinque gol in sei partite e mi stavo divertendo a giocare a calcio. È stato difficile fermarmi per l'appendicite. Ho passato un brutto periodo perché è l'anno dell'Europeo ed ero in un buon momento. Mi piacerebbe essere convocato dalla Spagna. Luis Enrique ha il suo stile e non mi ha ancora chiamato, ma continuerò a lavorare per convincerlo a cambiare idea".

ASSIST E GOL - "È una questione di sfumature. Succede che ora quando faccio un passaggio non si concretizza in un gol e, invece, segno di più. Magari domani faccio un assist e questa cosa cambia. È vero che le avversarie ti studiano e ora, forse, coprono di più il passaggio e io cerco il tiro. Cosa preferisco? Ho sempre detto fare un assist, ma è anche bello segnare e festeggiare nel modo in cui ti ha chiesto tuo figlio o dedicarlo a qualcuno. Se Immobile mi ha regalato un Rolex per i miei assist? Sarebbe sbagliato se lo desse solo a me. Avrebbe dovuto darlo a tutta la squadra [ride]. Ciro ha segnato i gol e ha la Scarpa d'Oro a casa, ma tutti la sentiamo un po' nostra. Sono contento del mio contributo e di essere stato il miglior assistman in Serie A per la seconda volta nella mia carriera, ma soprattutto di aver raggiunto l'obiettivo che perseguivamo da tanto tempo: giocare la Champions League. Se supererò il mio record di 12 gol del 2017/18? Penso di poterlo fare. Ne rimangono solo sei per migliorarlo e mi piacerebbe. È una sfida che mi sono posto".

OBIETTIVI - "L'obiettivo è tornare in Champions League. Dobbiamo ripeterci. Non può essere che un anno siamo in Champions, un altro in Europa League, due fuori dall'Europa... Serve continuità per crescere. Ho perso un paio di partite della fase a gironi a causa del coronavirus. Adesso ho due partite davanti a me e spero di segnare".

DERBY - "Il derby è vissuto in modo molto speciale. È la partita più importante dell'anno. Fare una doppietta è stata un'incredibile scarica di adrenalina. Tutti ti scrivono, ti fermano... In quel momento ti fanno sentire come se fossi Dio. Non è durato a lungo. Tre giorni dopo ho subito un intervento chirurgico per l'appendicite. Mi hanno sempre chiesto gol in partite importanti e in questa stagione li sto facendo".

REINA - "Era quello di cui avevamo bisogno. Un giocatore con esperienza, che ha vinto tutto ed è rispettato e che, tra alti e bassi, ti dice le cose in faccia. Eravamo una famiglia, ma ci mancava un padre come Pepe".

LA PASSATA STAGIONE - "Lo stop ci ha distrutti. Venivamo da un momento perfetto per gioco e risultati. Abbiamo ottenuto 17 vittorie in 21 partite. La cosa normale con quella serie di vittorie sarebbe stata essere in testa con 7-8 punti di vantaggio. È stata un'occasione unica per fare la storia, ma non ci siamo riusciti. Prima della ripartenza, diversi giocatori si sono infortunati e abbiamo concluso il campionato molto stretti, con solo 12-13 giocatori. Abbiamo perso quella mentalità da campioni".

CASO TAMPONI - "I giocatori hanno fatto quello che ci è stato detto. Sei positivo, vai a casa; sei negativo, ti alleni. Io stesso sono stato a casa per 10-11 giorni. Non capisco come un giocatore possa risultare positivo, poi negativo e poi tornare positivo. Sono cose strane che sono successe anche nella vita di tutti i giorni".

LA LITE CON LOTITO - "È stato risolta nel modo in cui doveva essere risolta. Mi metto a disposizione dell'allenatore e di Angelo Peruzzi e nessuno mi può rimproverare per il mio sacrificio".

FUTURO - "Alla Lazio sto bene. Se il club decide di vendermi è un'altra storia, ma finché ho un contratto con la Lazio voglio essere il migliore".