Lazio, oggi l'incontro Sarri-società: ecco lo scenario

Un incontro per guardarsi negli occhi e provare a diradare le nubi. Lotito, Sarri e Tare si ritrovano oggi, a Formello, per parlare di quel che sarà della Lazio. La riunione potrebbe avvenire nel primo pomeriggio o in serata. Non è chiaro, si saprà in mattinata, dipenderà dagli impegni del presidente. Il futuro è adesso, si può delineare molto del domani biancoceleste. Cosa accadrà? Complicato saperlo, dare certezze. Lotito è attore imprevedibile, potrebbe pure rimettere sul tavolo quel rinnovo sbandierato a Natale e poi congelato. Difficile, però, che Sarri accetti su due piedi. Il mercato di gennaio l’ha scottato, aveva ricevuto promesse che non sono state mantenute, sono arrivati Kamenovic e Cabral, giocatori che il tecnico non ha mai avallato e il minutaggio dei due lo dimostra ampiamente. Il serbo non ha mai messo piede in campo, il capoverdiano è fermo ai 66’ di Udine. Sarri chiederà garanzie tecniche e coinvolgimento nelle scelte. Ha voluto che l’incontro fosse esteso anche al direttore sportivo, tutti devono guardarsi negli occhi e mettere sul tavolo le proprie intenzioni e le proprie visioni. Sarri non vuole parole, intende capire se ci sono le basi per dare seguito a quel progetto col quale era stato convinto l’estate scorsa. Bisogna chiarire volontà e rapporti. Non chiede la luna, Sarri, sa che sul mercato la Lazio ha un potenziale limitato, ma vuole progettualità, lungimiranza, capacità di operare in modo intelligente.

Non solo, l’allenatore desidera risposte su chi rimarrà e chi invece è destinato a lasciare Formello. Un sacrificio di un big sembra scontato e necessario. Solo se ci sarà una convergenza piena, allora si potrà andare avanti, altrimenti l’allenatore potrebbe anche fare un passo indietro a fine stagione. L’ambiente Lazio lo ha stregato, a Formello si trova d’incanto, rimarrebbe volentieri, ma ci devono essere le condizioni adeguate. Lotito e Tare ascolteranno, proporranno le loro mosse. Il patron vuole andare avanti con Sarri, la fiducia nel tecnico non è mai venuta meno, vuole capire quali siano le idee del mister, l’intenzione è quella di andargli incontro, spingendo a una collaborazione con Tare che rimarrà almeno fino a scadenza (2023). Allenatore e direttore sportivo devono trovare un terreno comune sul quale operare, mettere da parte le differenze caratteriali e di vedute, questo chiede Lotito. Oggi si avranno le prime indicazioni, difficile dire se il meeting sarà decisivo, ma sicuramente offrirà le prime tracce sul futuro della Lazio.