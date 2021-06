Lazio - Sarri, l'offerta arriva entro stasera: i dettagli - FOTO&VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 18:45 - Lo conferma anche il sito dell'esperto di mercato gianlucadimarzio.com, nell'incontro di oggi Sarri e la Lazio si sono avvicinate ulteriormente. E ora anche Alfredo Pedullà si sbilancia: entro stasera verrà sottoposta l'offerta a Sarri, come riferisce il giornalista tramite il suo profilo Twitter. Si parla di una base che resta sui 3 milioni di euro a stagione o poco più esclusi i bonus, previsto un nuovo contatto con Tare.

AGGIORNAMENTO ORE 14:50 - L'incontro tra Ramadani e la Lazio è andato bene, ma bisogna attendere per dire che sia tutto fatto. Il faccia a faccia è stato positivo, l'offerta della Lazio è sul tavolo e verrà esaminata in queste ore da Sarri e dal manager che dovrebbe raggiungere il mister o contattarlo in maniera digitale. L'agente dell'allenatore è convinto che la Lazio sia la soluzione migliore per il suo assistito ed è convinto che la società accontenterà le richieste. Durante l'incontro verrà studiato bene il contratto nei dettagli come da prassi. Vanno fugati gli ultimi dubbi del tecnico che vuole precise garanzie sul mercato.

AGGIORNAMENTO ORE 14:15 - Entro la serata Ramadani porterà l'offerta della Lazio a Maurizio Sarri. L'agente del tecnico oggi ha anticipato il suo arrivo a Roma cancellando tutti i suoi impegni di lavoro. La trattativa tra la Lazio e il suo assistito è la priorità e sta entrando nel vivo in tutti gli aspetti. Questa sera, come riporta Alfredo Pedullà, l'agente potrebbe raggiungere Sarri in Toscana e riferirgli i dettagli di quanto lui e la Lazio si sono detti oggi.

AGGIORNAMENTO ORE 13:15 - Terminato l'incontro durato poco più di un'ora, il ds Tare e Ramadani sono usciti da Villa San Sebastiano insieme con la macchina del diesse biancoceleste e continueranno probabilmente a trattare i termini economici del contratto di Sarri a pranzo. Proseguono dunque le trattative. Lotito è ancora all'interno della Villa.

TARE E RAMADANI LASCIANO VILLA SAN SEBASTIANO

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - In questo momento proprio a Villa San Sebastiano sarebbe iniziato l'incontro tra Lotito, Tare e il procuratore del tecnico toscano Fali Ramadani.

Un colloquio durato quattro ore quello di ieri nel quartier generale di Formello tra il presidente della Lazio Lotito, il direttore sportivo Tare e il tecnico Maurizio Sarri. Una cena in cui si è parlato principalmente degli aspetti tecnici della squadra, della rosa e degli eventuali acquisti che dovranno essere posti in essere. Nel mentre nella giornata di oggi a Roma è arrivato anche l'agente dell'allenatore Fali Ramadani per avviare il secondo colloquio con la società.