Lazio, scelti periodo e luogo del ritiro: organizzata un'amichevole internazionale

RASSEGNA STAMPA - La Lazio lavorerà duro a Formello con il programma di doppie sedute stabilito da Maurizio Sarri per la preparazione invernale. Questo lavoro ineditoin Serie A, continuerà poi a svolgersi per i biancocelesti in terra internazionale, più precisamente a Belek in Turchia dove, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la squadra andrà in ritiro. Il periodo scelto dalla società per la partenza è quello compreso tra il 12 e il 17 dicembre e, oltre ai consueti allenamenti, nel mezzo saranno previste anche delle amichevoli, una contro il Galatasaray. La squadra di Sarri, al rientro in campo, è chiamata a un grande sforzo tra campionato, Conference League e Coppa Italia, impegni che dovrà affrontare e in cui dovrà confermare quanto di ottimo fatto fino a oggi.