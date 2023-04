Lazio, sorpresa Immobile! Il capitano è già in campo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Ciro d’acciaio, è già in campo ad allenarsi! Immobile sorprende tutti ed entra in campo leggermente dopo il resto della squadra per un corsa differenziata e qualche esercitazione con il pallone. Scarpini ai piedi, la mano ferita fasciata (la destra), insieme a lui c'è uno dei preparatori atletici della Lazio. Il capitano, a pochi giorni di distanza dal brutto incidente, ribadisce la voglia di non mollare e stringere i denti, resistendo al dolore e al destino beffardo della stagione in corso, provando a rientrare per la sfida con l'Inter in programma domenica 30 aprile. Domenica mattina aveva riportato un trauma distorsivo alla colonna vertebrale e una frattura composta all’XI costola destra. Oggi pomeriggio ha rimesso piede in campo lasciando tutti a bocca aperta.