Lazio sotto shock: morto il classe 2002 Guerini in un incidente

Terribile notizia per il mondo Lazio e per quello del calcio in generale. Daniel Guerini, fantasista della Lazio Primavera, è morto in un incidente automobilistico in via Palmiro Togliatti, all'incrocio con viale dei Romanisti, avvenuto intorno alle ore 20.00. Il giovane ha avuto la peggio nell'impatto tra una Mercedes Classe A guidata da un uomo di 68 anni e una Smart For Four sulla quale erano a bordo tre diciannovenni. L'auto si sarebbe ribaltata diverse volte, per Guerini purtroppo l'impatto è stato fatale, mentre gli altri due ragazzi si sarebbero salvati, seppur trasportati in codice rosso all'Ospedale Umberto I. Il calciatore, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, era tornato a casa nel mercato di gennaio, dopo diverse parentesi fra Torino, Spal e Fiorentina. La redazione de Lalaziosiamonoi.it esprime tutto il suo cordoglio ai familiari del ragazzo.