Lazio - Spezia, le probabili formazioni: Sarri ha scelto il tridente?

La Lazio sfida lo Spezia per riprendere il campionato nel modo giusto dopo la sosta per le nazionali. Maurizio Sarri si porterà un dubbio fino al fischio d'inizio: la presenza dal 1' di Ciro Immobile. Manuel Lazzari ha sfruttato la sosta per recuperare dalla lesione rimediata contro il Verona, mentre sul bomber si procede con cautela. Buone notizie sono arrivate dalla risonanza magnetica svolta giovedì (l'edema è scomparso) mentre venerdì Immobile è tornato ad allenarsi, inizialmente in modo differenziato, poi si è unito ai compagni per le prove tattiche. In questo momento il capitano sembra poter partire dal primo minuto. Al suo fianco favoriti Pedro e Felipe Anderson, con Zaccagni che potrebbe partire dalla panchina. Di seguito le probabili formazioni.

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Gila, Radu, Kamenovic, Vecino, Bertini, Marcos Antonio, Basic, Zaccagni, Romero, Cancellieri. All.: Sarri.

SPEZIA (3-5-2) - Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Ferrer; Gyasi, Nzola. A disp.: Zoet, Zovko, Amian, Caldara, Ekdal, Beck, Ellertsson, Sher, Nguiamba, Verde, Maldini, Strelec, Sanca. All.: Gotti