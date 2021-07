PAIDEIA - Lazio, via alla stagione: il primo giorno di visite mediche - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 19:50 - Completati i test medici anche per Manuel Lazzari. L'esterno ha lasciato la clinica Paideia concludendo il programma della prima giornata. Domani pomeriggio si ripartirà dagli altri calciatori biancocelesti rimasti. Il cammino della stagione 2021-22 è partito.

AGGIORNAMENTO ORE 19:30 - Test medici conclusi per Caicedo, Milinkovic e Marusic che hanno lasciato la clinica. È entrato in Paideia, invece, l'ultimo calciatore atteso per oggi. Si tratta di Manuel Lazzari ancora in attesa di capire se la sua avventura in maglia biancoceleste continuerà.

AGGIORNAMENTO ORE 18:45 - Arrivato in clinica anche Felipe Caicedo, tutto vestito di nero con appariscenti scarpe fluorescenti. Nel frattempo escono Luiz Felipe e Adekanye.

AGGIORNAMENTO ORE 18:35 - Nuovi arrivi in Paideia. Hanno fatto il loro ingresso in clinica anche Marusic e Milinkovic che, concluso il periodo di vacanza, sono pronti per tornare al lavoro sotto gli ordini di Sarri. Nel frattempo Strakosha ha concluso le visite e ha lasciato la Paideia.

AGGIORNAMENTO ORE 18:19 - Pepe Reina lascia la clinica. Portati a termine i controlli medici, il portierone ex Liverpool è pronto per la nuova stagione in maglia biancoceleste.

AGGIORNAMENTO 17:51 - C'è anche Bobby Adekanye. L'attaccante olandese, al rientro dal prestito dall'ADO Den Haag si aggregherà al gruppo in attesa di avere maggiori novità sul suo futuro.

AGGIORNAMENTO ORE 17:49 - Dopo l'estremo difensore spagnolo, ecco due nuovi arrivi. Fanno il loro ingresso in Paideia per le consuete visite prima della nuova stagione anche Luiz Felipe e Strakosha.

AGGIORNAMENTO ORE 17:43 - E' arrivato in Paideia anche Pepe Reina. Autografi e foto con i tifosi per il portiere spagnolo che, in maglietta azzurra e pantaloncini bianchi, fa il suo ingresso in clinica.

AGGIORNAMENTO ORE 17:28 - Anche il terzo e ultimo calciatore presente, per il momento, ha lasciato la clinica. Si tratta di Danilo Cataldi.

AGGIORNAMENTO ORE 17:20 - Anche Stefan Radu ha lasciato la Paideia. Il difensore rumeno sarà ancora uno dei simboli e dei pilastri della Lazio, almeno per un altro anno.

AGGIORNAMENTO ORE 17:05 - Il primo ad uscire dalla clinica è Lucas Leiva che, completate le visite mediche di rito, può godersi gli ultimi momenti di relax prima di iniziare la nuova stagione.

La Lazio è pronta a iniziare la nuova stagione, la prima agli ordini di Maurizio Sarri. Dopo il raduno di questa mattina, sono iniziate le visite mediche in Paideia. I primi ad arrivare sono stati Lucas Leiva e Stefan Radu. Il difensore, fresco di rinnovo fino al 2023, si è fermato ad autografare la maglia a un fan andato alla clinica per vedere i propri beniamini. Dopo il brasiliano e il romeno, è stata la volta di Danilo Cataldi. Maglia a righe e saluti di rito, anche per il centrocampista la nuova stagione prende il via. Nel corso del pomeriggio sono attesi altri calciatori poi il precampionato entrerà nel vivo.

IN AGGIORNAMENTO