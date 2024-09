Questa Lazio è un luna park! Tre schiaffi al Toro, Baroni da applausi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Che bella questa Lazio. Prima vittoria in trasferta per gli uomini di Baroni, che hanno la meglio di un Toro mai domo. Eppure il solo gol di differenza tra le due formazioni non rende merito alla prestazione dei biancocelesti, sempre in controllo del match. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Guendouzi (l'ultima volta aveva segnato proprio in casa del Torino), la Lazio trova il raddoppio nella ripresa con Dia, bravissimo a sfruttare il pallone messo dentro da Isaksen con velo di Zaccagni annesso. Passano pochi minuti e Castellanos ha il pallone per chiuderla, ma si lascia ipnotizzare da Paleari. La reazione dei granata è spietata, merito dei cambi di Vanoli: Vlasic colleziona l'assist per per Adams, entrambi partiti dalla panchina. Il Toro dimezza lo svantaggio, ma è sempre la Lazio ad avere le occasioni migliori. Taty sbaglia ancora su un pallone sanguinoso perso da Coco. Nel finale lascia il posto a Noslin che, dopo pochi secondi, centra il bersaglio e fa 3-1. Sembra tutto finiti, e invece è Coco a inventarsi il gol che in pieno recupero tiene il Torino in partita. Almeno fino al triplice fischio di Sozza. La Lazio sale a 10 punti, a -2 dalla Juve capolista, aspettando il risultato del Napoli di questa sera. Bravo Baroni, altro 8 in pagella.