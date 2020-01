RIVIVI LA DIRETTA - Brescia - Lazio 1-2, Immobile la decide allo scadere

Brescia - Lazio

Serie A TIM 2019-2020, 18ª giornata

Stadio Mario Rigamonti di Brescia - domenica 5 gennaio, ore 12:30

Formazioni ufficiali:

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli. A disp.: Alfonso, Andrenacci, Gastaldello, Mangraviti, Magnani, Semprini, Zmrhal, Viviani, Morosini, Ayé, Matri. All.: Eugenio Corini.

INDISPONIBILI: Dessena, Donnarumma, Martella, Ndoj

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Mateju, Tonali

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Correa, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Silva, Marusic, Cataldi, Berisha, Jony, André Anderson, Adekanye. All.: Simone Inzaghi

INDISPONIBILI: Lukaku, Vavro

SQUALIFICATI: Leiva, Luis Alberto

DIFFIDATI: Acerbi, Lulic, Parolo

ARBITRO: Manganiello (sez. di Pinerolo)

ASSISTENTI: De Meo e Santoro

IV UOMO: Ghersini

VAR: Mazzoleni

AVAR: Di Iorio

FINE SECONDO TEMPO

94' - FINISCE QUI! Ancora una volta la Lazio la riprende nel finale, 2-1 che proietta i biancocelesti alla nona vittoria consecutiva in campionato.

92' - André Anderson imbeccato in area da Lazzari, il suo destro viene bloccato dal portiere avversario.

91' - GOOOOOOOOOL! ANCORA IMMOBILE! Stavolta Caicedo trova la sponda giusta su un pallone vagante in area, Immobile apre il piattone e batte finalmente Joronen!

90' - Quattro minuti di recupero in questo finale di partita.

89' - Tentativo velleitario di Luiz Felipe al volo con il destro, palla che finisce in curva.

88' - Ennesima sponda di Milinkovic per Caicedo, la girata dell'attaccante biancoceleste è strozzata e viene controllata da Joronen.

86' - Intervento falloso di Chancellor su Milinkovic, giallo per il giocatore del Brescia.

82' - Cerca il gol Romulo, nessun problema per Strakosha in presa.

81' - Utilizza l'ultima sostituzione anche il Brescia: Semprini prende il posto di Tonali.

77' - Ultimo cambio per la Lazio: esce Lulic, entra André Anderson.

74' - Slalom di Correa che penetra in area e mette in mezzo un pallone basso, Joronen riesce ad arpionarlo.

72' - Cataldi stende Sabelli vicino la bandierina della Lazio, cartellino giallo per il biancoceleste.

67' - Bellissimo scambio di appoggi tra Milinkovic e Caicedo, palla che poi finisce sui piedi di Correa fuori area: destro che esce a lato di pochissimo.

65' - Giallo ingenuo per Jony, che protesta per un calcio d'angolo giustamente non assegnato alla Lazio.

62' - Bella sponda di Milinkovic di testa, Caicedo prova la girata ma non trova la porta.

59' - Doppio cambio per Inzaghi: fuori Radu e Parolo, dentro Jony e Cataldi.

58' - Chance per Lazzari che entra in area di gran carriera, ma non riesce a controllare il pallone che scivola a fondo campo.

56' - Prime ammonizioni tra le fila della Lazio: prima per Radu, reo di aver trattenuto Bisoli, poi per Parolo che stende Tonali a centrocampo. Prende il giallo anche Bisoli.

55' - Lulic ci prova con il destro, bravo Joronen a farsi trovare pronto.

53' - Brescia pericoloso: Tonali entra in area e suggerisce per Bisoli che gira in porta, Strakosha si salva in calcio d'angolo.

47' - Brutto intervento di Balotelli su Radu con il piede a martello, Manganiello estrae il cartellino giallo per il giocatore del Brescia.

45' - Inizia la ripresa, è la Lazio a giocare il primo pallone di questo secondo tempo. Secondo cambio subito per il Brescia: fuori Spalek, entra Viviani.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46' - Duplice fischio, Manganiello decreta la fine del primo tempo: 1-1, a Balotelli risponde Immobile.

45' - Bello scambio tra Correa e Caicedo per entrare in area, fallo in attacco però dell'ecuadoriano che ferma tutto. Un minuto di recupero segnalato intanto dal quarto uomo.

43' - Tonali protesta vivacemente per un contatto con Caicedo, Manganiello non esita e lo ammonisce.

42' - Corre ai ripari il Brescia: esce Torregrossa, entra Mangraviti.

41' - GOOOOOOL! IMMOBILE SCEGLIE IL LATO GIUSTO E SPIAZZA JORONEN, PUNTEGGIO DI 1-1 E VANTAGGIO NUMERICO PER I BIANCOCELESTI!

39' - Cistana appena ammonito tira giù Caicedo in area a tu per tu con il portiere, cartellino rosso ed espulsione: calcio di rigore per la Lazio, grande occasione.

37' - Tanti palloni messi in mezzo dalla Lazio che cerca il pareggio, senza successo però finora.

35' - Primo giallo della partita per Cistana, reo di aver trattenuto vistosamente Lazzari vicino alla bandierina.

32' - Caicedo prova la girata sul primo palo sul cross di Lazzari, palla controllata da Joronen.

25' - Cross pericoloso di Radu per Milinkovic, Mateju di rifugia in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner sempre il serbo la gira di testa, alta sopra la traversa.

24' - Tentativo di Correa dalla distanza, facile preda di Joronen.

21' - Prova la reazione la Lazio con la velocità di Lazzari, il suo cross teso però è imprendibile per tutti.

18' - Gol del Brescia, la sblocca Balotelli incrociando di sinistro uno spiovente proveniente dalla difesa. Disattenzione di Luiz Felipe sulla marcatura dell'attaccante dei lombardi.

14' - Bella percussione di Lulic che entra in area e prova il piazzato sul secondo palo, fuori non di molto.

12' - Nervosismo tra Balotelli e Luiz Felipe, che già dai primissimi minuti del match si erano scambiati "complimenti". Manganiello li richiama all'ordine.

7' - L'aveva buttata in porta Caicedo con una deviazione vincente sulla conclusione di Immobile, ma è tutto fermo: la posizione dell'ecuadoriano era irregolare, si resta sullo 0-0.

5' - Palla geniale di Milinkovic per Lazzari che mette in mezzo un cross basso, spazza la difesa bresciana.

3' - Pochi giri di orologio e la Lazio è già arrivata più di una volta in area avversaria, senza però trovare il passaggio vincente.

1' - Partiti, è il Brescia a manovrare il primo pallone.

PRIMO TEMPO

12:27 - Dopo essere rientrate negli spogliatoi le squadre tornano sul terreno da gioco per il fischio d'inizio, tutto pronto.

11:55 - Le squadre entrano in campo per il riscaldamento prepartita, poco più di mezz'ora al via.

Amici ed amiche de Lalaziosiamonoi.it buongiorno e benvenuti da Federico Marchetti alla diretta scritta di Brescia - Lazio, match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Gli uomini di Inzaghi aprono le porte del campionato italiano sul 2020 scendendo in campo per primi nell'anno nuovo e lo fanno con una novità importante nel mezzo della formazione: un Correa arretrato in versione Luis Alberto, seguendo le orme proprio dello spagnolo quando il mister biancoceleste lo spostò mezzala per aggiungere qualità alla rosa, con i risultati che conosciamo bene. Caicedo affianca dunque Immobile dal primo minuto in avanti, Parolo sostituisce Leiva in mediana come da copione. Inzaghi cerca la nona vittoria consecutiva in campionato, la Lazio vuole continuare a correre.