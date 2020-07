RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Milan 0-3: la vince Pioli, rissa finale

Serie A 2019/20 - 30ª giornata

Lazio - Milan

Stadio Olimpico - sabato 4 luglio, ore 21.45

Formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Luis Alberto; Correa. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Lukaku, Bastos, J. Silva, A. Anderson, D. Anderson, Armini, Cataldi. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lulic, Luiz Felipe, Marusic

SQUALIFICATI: Immobile, Caicedo

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Lazzari

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. A disp.: Begovic, Donnarumma A., Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Paquetà, Brescianini, Krunic, D. Maldini, Leao, Rebic. All. Pioli.

INDISPONIBILI: Castillejo, Duarte, Musacchio

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Romagnoli, Musacchio

Arbitro: Gianpaolo Calvarese (sez. di Teramo)

Assistenti: Peretti – Bindoni

IV uomo: Giua

V.A.R.: Rocchi

A.V.A.R.: Carbone

FINE SECONDO TEMPO

90'+2' - Il Milan vince 3-0 e finale dagli animi accesi per qualche spinta di troppo poco prima del triplice fischio. Subito placato il tutto e squadre che si avviano negli spogliatoi.

90'+1' - Milan che tiene palla lontano dalla propria metà campo, scorrono i titoli di coda.

90' - Due minuti di recupero.

88' - Piattone di Vavro dopo l'appoggio in area di Parolo: tiro che sorvola di molto la traversa.

87' - Ci prova Cataldi, ottima la preparazione del tiro, meno l'esecuzione: il centrocampista rientra sul destro, ma scivola al momento dell'impatto. Pallone che sfuma a lato di parecchi metri.

86' - C'è spazio per l'ultima mossa di Pioli, che manda in campo il grande ex Lucas Biglia: fuori Kessié.

85' - Lazio che ora, folate a parte, sembra essersi rassegnata. Il Milan continua a mantenere bene il controllo della gara, rischiando praticamente zero.

81' - Anche Paquetà finisce tra i cattivi, pareggiando il conto degli ammoniti della gara.

80' - La Lazio ora rischia di subire anche l'imbarcata: clamoroso errore sotto porta di Theo Hernandez dopo una buona triangolazione con Bennacer. L'ex Real ha provato l'esterno sinistro per scavalcare Strakosha ma ne è uscita una conclusione sbilenca.

77' - Pestone di Lukaku ai danni di Conti e giallo per l'esterno belga.

75' - Lazio che continua ad attaccare, ma il muro rossonero sembra inviolabile, complice però degli attacchi biancocelesti davvero troppo morbidi. Milan in controllo totale, la Lazio fa gioco ma con pochi effetti.

71' - Doppia mossa di Pioli: Krunic rileva Bonaventura, fuori Conti dentro Calabria.

69' - Progressione poderosa di Thoe Hernandez, che scambia con Rebic e calcia in equilibrio precario a tu per tu con Strakosha, bravo opporsi con i piedi.

66' - Termina anche la partita di Milinkovic, che con evidenti gesti chiede il cambio alla panchina. Al suo posto Djavan Anderson.

65' - L'attacco spuntato della Lazio decisivo anche in una rincorsa disperata al pareggio. Le offensive della squadra di Inzaghi sono sempre lette e disinnescate bene dalla difesa del Milan, con Donnarumma mai seriamente impensierito.

63' - Dentro anche Cataldi, termina la partita di uno spento Correa.

58' - Tris del Milan con Rebic! Azione in solitaria di Theo Hernandez, che poi cede centralmente a Bonaventura: l'imbucata è perfetta per Rebic sul filo (tenuto in gioco da Patric) che buca Strakosha per la terza volta. Notte fonda per la Lazio.

56' - Conclusione dal limite per il Milan con Bonaventura, troppo angolata però e letta bene da Strakosha che accompagna fuori con lo sguardo.

55' - Doppio cambio per Inzaghi: fuori Jony per Lukaku, esce anche Radu per far posto a Vavro.

52' - Contropiede micidiale della Lazio, ma erroraccio di Luis Alberto. Adekanye recupera e lancia lo spagnolo che ci mette una vita ad aprire un corridoio per Lazzari, che segna ma al momento dell'assist si trovava oltre la linea.

50' - Pericoloso il Milan da una buona mattonella centrale per la conclusione di Kessie. Tiro debole però e presa bassa per Strakosha.

49' - Ancora Correa in ripartenza, fiancheggiato da Adekanye: triangolazione che si chiude con un altro tiro sporco dell'argentino, da posizione defilata, di facile lettura per Donnarumma.

48' - Prima conclusione, scarica, di Correa: tentativo di prima dal limite ciabattato e palla lentamente a lato.

46' - Ripresa del gioco.

SECONDO TEMPO - Lazio scolastica, contratta, senza mordente soprattutto offensivo. Inzaghi costretto a inseguire un doppio svantaggio. Doppio cambio alla ripresa, Pioli richiama in panchina Ibra per far posto a Rebic. Inzaghi manda in campo Adekanye, cercando il tutto per tutto: fuori Leiva.

FINE PRIMO TEMPO

45'+2' - Termina il primo tempo: rossoneri all'intervallo col doppio vantaggio.

45'+1' - È di Luis Alberto la conclusione velenosa ma fuori dallo specchio difeso da Donnarumma. Esterno destro dal limite che si spegne fuori.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Gara che si avvia lentamente verso l'intervallo, con l'unico episodio da segnalare nell'uscita di Donnarumma coi pugni da rivedere, ma provvidenziale prima che arrivi la testa di Milinkovic.

40' - Lazio totalmente in bambola, con una reazione mai avuta dopo il doppio svantaggio e una serie di disimpegni elementari errati. Milan totalmente in controllo della gara.

39' - Bonaventura manda in fuga Saelemaekers, che dopo qualche indugio di troppo perde l'equilibrio e vanifica un contropiede potenzialmente letale per i rossoneri.

37' - Problemi in casa Milan, con l'autore del gol, Calhanoglu, che chiede il cambio per un problema fisico al polpaccio: al suo posto c'è Paquetà.

34' - Ibrahimovic dal dischetto fa 2-0 per il Milan! Bravo e sfortunato Strakosha a indovinare l'angolo destro sul tiro dello svedese, ma la palla gli passa sotto al corpo e supera la linea. Il Milan raddoppia

33' - Calcio di rigore per il Milan! Saelemaekers crossa sul braccio di Radu che dal replay risulta attaccato al corpo e in posizione congrua, ma il Var conferma.

31' - Annullato gol al Milan! Ibra insacca dopo un bel cross dalla destra, ma la bandierina si alza subito e offside confermato dal Var.

29' - Biancocelesti che s'affidano ancora agli spioventi di Jony: buon pallone dello spagnolo per l'inserimento di Milinkovic-Savic, anticipato dalla chiusura salvifica di Kessié.

25' - Lazio dunque costretta a inseguire ancora una volta, ma è il Milan che continua a offrire pressione costante. Attesa la reazione biancoceleste dopo il lampo, fortunoso, di Calhanoglu.

22' - Ha segnato il Milan con Calhanoglu! Battuta dal limite dell'area di rigore che trova la deviazione di Parolo che di fatto impenna il pallone e rende a Strakosha la traiettoria imparabile.

21' - Punizione di Milinkovic da venticinque metri, facilissima la presa di Donnarumma per un calcio da fermo battuto male dal serbo.

19' - Eccola la prima chance per la Lazio. Luis Alberto allarga a sinistra per Jony, bravo a mettere in mezzo un pallone basso e velenoso sul quale Correa non trova la battuta in porta.

15' - Grandissimo lavoro di Lucas Leiva sempre puntuale appena Ibrahimovic protegge palla spalle alla porta. Brasiliano essenziale nel disinnescare la punta rossonera fin qui.

12' - Romagnoli verticalizza con buona scelta di tempo per Kessié, che accelera centralmente e cerca lo scarico su un compagno: Lucas Leiva è sulla traiettoria e ribalta l'azione, ma è impreciso nel dare palla a Luis Alberto.

10' - Ora è la Lazio a farsi sotto, con le due difese che aspettano basse ogni attacco avversario. Ancora sui due lati la Lazio, coi traversoni degli esterni fin ora poco efficaci.

8' - La Lazio macina gioco e non è sempre brillante in ripartenza, complice anche un Milan che viene a prenderla alta. Inzaghi gioca molto di ripartenza, sfruttando l'ampiezza degli esterni con Luis Alberto a orchestrare la trama.

5' - Il Milan tiene bene, compatto difensivamente e buon pressing con Saelemaekers che ha il compito di francobollare Leiva in fase di non possesso.

4' - Luis Alberto radente in mezzo, un cross ciabattato che carambola sui piedi dei difensori rossoneri. Sarà corner Lazio.

3' - Bene Jony sulla sinistra, a ubriacare di finte Conti che poi è costretto al fallo. Battuta veloce dello spagnolo, con Kjaer colpito in faccia dal pallone quando il gioco era fermo.

2' - Possesso Lazio a cercare le prime trame e un'intesa, quella tra Luis Alberto e Correa, che va rifinendosi. Tiene bene il Milan, costretto al primo fallo su Milinkovic a metà campo commesso da Calhanoglu.

1' - È cominciata Lazio - Milan, coi biancocelesti a toccare il primo pallone attaccando da sinistra verso destra.

PRIMO TEMPO

21.45 - Lazio e Milan in campo per il cerimoniale pre partita: entra, come da protocollo, prima il Milan (in completo nero con sfumature rosse). Biancoceleste classico per gli uomini di Inzaghi.

21.35 - Le squadre tornano negli spogliatoi. Ancora pochi minuti e poi Calvarese darà il via a Lazio-Milan.

21.10 - Squadre in campo per il riscaldamento.

21.05 - Amici ed amiche de Lalaziosiamonoi.it, pronti a seguire insieme live il match dell'Olimpico tra Lazio e Milan. Inzaghi ancora a caccia di punti pesanti per credere nello scudetto, Pioli vuole accorciare su Napoli e Roma allontanano le pretendenti all'Europa. Sfida speciale, tra poco si parte.

PRIMO TEMPO - Inzaghi deve fare i conti con le assenze per squalifica di Immobile e Caicedo ed è costretto a stravolgere la sua Lazio. Correa agirà da falso nueve, Luis Alberto sposterà il suo raggio d'azione in avanti di qualche metro. A centrocampo torna Leiva, recuperato in extremis vista l'emergenza. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto e benvenuti nella diretta di Lazio-Milan, gara valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A.