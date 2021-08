RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Sassuolo 1-1: pre campionato chiuso con un pareggio

Sabato 14 agosto 2021, ore 19:30

Stadio Benito Stirpe, Frosinone

Lazio - Sassuolo 1-1 (32' Akpa Akpro, 45' Traore)

LAZIO (4-3-3) - Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Lucas Leiva, Akpa Akpro; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro.

A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Escalante, Luis Alberto, Correa, Kamenovic, Romero, Vavro, Caicedo, Jony, Radu, André Anderson, Muriqi, Marusic, Fares.

All.: Sarri

SASSUOLO (4-2-3-1) - Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori.

A disp.: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Haraslin, Peluso, Muldur, Manzari, Oddei, Bourabia, Paz, Kyriakopoulos, Scamacca.

All.: Alessio Dionisi

SECONDO TEMPO

90' - Finisce senza recupero: Lazio - Sassuolo 1-1. Bellissimo l'entusiasmo dei tifosi verso i giocatori che sono accorsi per il ringraziamento finale.

88' - Occasionissima per la Lazio: Correa scmabia con Muriqi e infila nel cuore della digfesa del Sassuolo per André Anderson, il brasiliano salta il portiere ma si allunga troppo la palla: la rimette in mezzo, ma è un soffio lunga per Muriqi che in spaccata non riesce a ribadire in gol.

86' - Altre due sostituzione nel Sassuolo: Bourabia e Peluso per Djuricic e Toljan.

83' - Fuori anche Leiva e Acerbi, dentro Escalante e Radu.

80' - Gran tiro di Scamacca da 30 metri e palo alla sinistra di Reina.

78' - Nella Lazio escono Akpa Akpro e Felipe Anderson, entrano André Anderson e Correa. Nel Sassuole dentro Kyriakopoulos e Muldur per Chiriches e Rogerio.

77' - Occasione per Luka Romero che calcia di sinistro all'interno dell'area: Consigli strozza in gola la gioia del gol al ragazzo classe 2004.

72' - Nella Lazio entra Muriqi per Immobile, nel Sassuolo Scamacca e Haraslin per Raspadori e Traore. Il nuovo capitano biancoceleste è Luis Alberto.

70' - Cooling break.

69' - Sarri inverte gli esterni: Felipe Anderson a destra, Luka Romero a sinistra.

65' - Nel Sassuolo in campo Magnanelli per Frattesi.

62' - Bella apertura a cambiare campo di Luka Romero, Hysaj serve Felipe Anderson che a grandi falcate viaggia verso la porta: bravo Toljan a chiudere lo spazio e a permettere a Ferrari di respingere.

58' - Felipe Anderson trova un corridoio in profondità per Immobile, il rimpallo penalizza Ciro e fa sfumare la potenziale occasione.

56' - Esce Raul Moro, entra Luka Romero.

55' - Dopo una serie di scambi stretti Luis Alberto prova la conclusione. Leggera deviazione di Chiriches e palla che finisce leggermente a lato.

50' - Raul Moro sprinta sulla fascia sinistra con Frattesi e Djuricic, alla fine i giocatori del Sassuolo riescono a fermarlo e recuperare palla.

49' - Luis Alberto profondo per Immobile, fuorigioco.

47' - Palo del Sassuolo con Maxime Lopez, che calcia dopo lo scarico indietro di Raspadori.

46' - Entrano Patric e Luis Alberto per Luiz Felipe e Milinkovic.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46' - Finisce il primo tempo 1-1.

45' - Pareggio del Sassuolo. Cross lungo sul secondo palo, Ferrari calcia di prima intenzione verso la porta, Reina devia e al centro Traore mette in rete a porta vuota.

44' - Su punizione dai 30 metri ci prova Raspadori, respinge la barriera.

42' - Ritmi più bassi dopo la fiammata della Lazio nella parte centrale del primo tempo.

37' - Immobile serve Felipe Anderson in area, palla di ritorno per Ciro: Frattesi si immola sulla conclusione. La Lazio ora sta regalando spettacolo.

35' - Che azione della Lazio: Lazzari serve Milinkovic, tacco per Felipe Anderson, palla profonda per Lazzari e cross per Immobile, che cicca la palla davanti a Consigli. Lazio a un passo dal raddoppio.

32' - GOOOOLLLL!!! Vantaggio della Lazio! Akpa Akpro! Calcio d'angolo corto, tocca Raul Moro, mette in mezzo Felipe Anderson e Akpa Akpro anticipa tutti sul primo palo per l'1-0.

31' - Bomba di Milinkovic dai 30 metri, palla fuori di poco. C'è stata una deviazione di un difensore del Sassuolo, sarà angolo.

26' - Bella triangolazione Raul Moro - Felipe Anderson - Milinkovic, lancio per Lazzari, sul recupero di Rogerio, Felipe Anderson riesce a vincere il contrasto e sfondare sulla destra: il cross forte verso Raul Moro viene deviato in angolo da Consigli.

24' - Cooling break.

23' - Schema su punizione: Felipe Anderson cerca Immobile dietro la barriera, palla leggermente lunga.

19' - Leiva in pressione recupera la palla che finisce sui piedi di Immobile: il tiro viene respinto da Consigli, ma l'assistente alza la bandierina per segnalare il fuorigioco di Ciro.

17' - Raul Moro pesca Immobile in profondità, cross profondo per l'accorrente Lazzari: la conclusione finisce a lato alla sinistra di Consigli.

14' - Akpa Akpro, in pressione sulla difesa del Sassuolo, recupera palla: tiro sul primo palo e Consigli costretto a rifugiarsi in corner.

13' - Immobile prende alle spalle Chiriches su un lancio di Acerbi, stop laterale e conclusione debole: primo squillo biancoceleste.

10' - La Lazio è un po' schiacciata sulla difensiva, Sassuolo pericoloso con i tre trequartisti (Traore, Djuricic e Boga) alle spalle di Radspadori.

5' - Traore prova la percussione centrale, sontuoso recupero di Milinkovic in scivolata. Poi il serbo perde palla, ma è Lazzari a chiudere e far ripartire Luiz Felipe.

1' - Calcio d'inizio battuto dalla Lazio, subito aggressiva e con il baricentro molto alto.

INIZIO PRIMO TEMPO

Amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it buona serata da Alessandro Vittori. Al Benito Stirpe di Frosinone è tutto pronto per il fischio d'inizio dell'ultima amichevole pre campionato della Lazio di Sarri. Avversario il Sassuolo di Dionisi, squadra rinnovata dopo l'addio di De Zerbi. Bellissimo il clima sugli spalti, grazie all'entusiasmo dei circa tre mila tifosi biancocelesti giunti allo Stirpe.