Sarri, vertice con Lotito sul rinnovo: chiesto anche Botheim

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - C'è l'intenzione di continuare insieme, con Sarri pronto a prendere per mano la Lazio per almeno altri due anni. Claudio Lotito e il mister si dovevano incontrare durante la sosta per parlare del rinnovo e così è stato fatto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il vertice sarebbe avvenuto ieri. Il presidente era a Formello nel tardo pomeriggio con i due che potrebbero aver parlato anche della prossima finestra di calciomercato. Sul tavolo c’è ancora il prolungamento del contratto fino al 2025, due anni in più. Sarri non ha problemi, vuole però garanzie di mercato per costruire una Lazio di tipo sarriana.

LE RICHIESTE DI SARRI - Il tecnico toscano vuole certezze, ricerca un vice Immobile dato che di Muriqi non si fida tanto da schierare persino in allenamento Pedro, Zaccagni e Felipe come falso nueve. Questa la richiesta per gennaio. Le indiscrezioni provenienti dalla Norvegia sono confermate. Si punterà dunque alla cessione del kosovaro, e proprio per questo si sta valutando il profilo di Erik Botheim del Bodo/Glimt, 21 anni. Il giovane quest'anno è a quota 19 gol e 9 assist, 3 di questi li ha segnati alla Roma in Conference. E’ in scadenza nel dicembre 2022 e viene valutato circa 5 milioni. Sarri richiede anche un'ala e un terzino in più arrotondando anche con un centrale difensivo con Lotito che dovrà decidere il da farsi. Dipenderà soprattutto dalle uscite. La finestra sta per aprirsi e chissà quali saranno le prossime mosse di mercato.