Argentina, Messi a rischio per l'esordio: le immagini della caviglia preoccupano

Domani, 22 novembre, alle 11.00 l'Argentina farà il suo esordio nel Mondiale in Qatar contro l'Arabia Saudita. Tra gli osservati speciali della sfida ci sarà Lionel Messi, capitano e talento indiscusso della sua Nazionale, che resta però in dubbio per la sfida. Nonostante sia tornato ad allenarsi in gruppo, dopo le sessioni individuali degli scorsi giorni, il problema accusato sembrerebbe continuare a tormentarlo. Dagli approfondimenti e le immagini pubblicate da TyC Sports, si nota come il giocatore del Paris Saint-Germain abbia ancora un'importante rigonfiamento alla caviglia e il timore è che possa escluderlo per la sfida di domani. Questo gonfiore però, secondo alcune fonti vicine alla nazionale argentina, non sarebbe dovuto a lesioni ossee o legamentose, ma semplicemente al molto liquido ancora presente.