Euro 2024, Girone D | Polonia, Olanda, Austria e Francia: la mini guida

Al via Euro2024. Il 14 giugno inizierà il torneo che si svolgerà interamente in Germania. Ventiquattro squadre, divise in sei gruppi da quattro, si sfideranno fino ad arrivare alla finale dell’Olympiastadion di Berlino del 14 luglio. Ecco il Girone D, composto da Polonia, Olanda, Austria e Francia.

POLONIA

Dopo la delusione dell’eliminazione ai gironi nell’ultimo Europeo, la Polonia punta a invertire la rotta a Euro2024. Il ct Probierz ha scelto di affidarsi alle sicurezze degli ultimi anni: presenti ovviamente Lewandowski, Milik, Piatek e Zielinski. Con loro ci sono anche Kiwior in difesa e Urbanski a centrocampo, grande rivelazione del Bologna di Thiago Motta.

OLANDA

‘Era Koeman - atto secondo’. La Federazione olandese ha puntato di nuovo sull’ex difensore per sfruttare tutto il talento a disposizione degli Orange. Subito una decisione forte, però: non convocato Zirkzee, punta di diamante del Bologna da Champions League. Presenti invece Xavi Simons, Koopmeiners, Dumfries, Reijnders, de Vrij e l’ex Roma Wijnaldum. Assente anche Botman, perno difensivo del Newcastle in passato vicino al Milan.

AUSTRIA

Un’altra vittima dell’Italia dell’ultimo Europeo: il ricordo del gol annullato ad Arnautovic e delle reti di Chiesa e Pessina è ancora vivo. L’Austria riparte da Ralf Rangnick, tanto apprezzato in Germania in cui tornerà da ct. Non ci sarà però David Alaba, l’assente eccellente di questa spedizione a causa della rottura del crociato a dicembre. Sembrerebbe aver recuperato invece Lienhart. Sono regolarmente in lista il già citato nerazzurro Arnautovic, Laimer, Posch e Sabitzer.

FRANCIA

Gli ormai vice-campioni del mondo vanno a caccia del primo Europeo del ciclo Deschamps. La Francia ha sprecato troppe occasioni: l’ultima, tre anni fa, con l'eliminazione ai rigori contro la Svizzera. Il ct però sorprende tutti e richiama Kanté, che mancava in Nazionale dal 2022. Presenti tutti i fuoriclasse (eccetto Benzema): anche Coman nonostante l’infortunio. Occhi puntati sugli astri nascenti Zaïre-Emery e Barcola, future stelle dei Blues. Assenti, invece, Varane (al suo posto c'è Konate), Guendouzi, Veretout, Nkunku, Olise (grande rivelazione del Crystal Palace di quest'anno) e Mathys Tel del Bayern Monaco.

