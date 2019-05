Europei Under 21, c'è anche Murgia tra i 26 pre-convocati

EUROPEI UNDER 21 ITALIA - Gli Europei Under 21 si avvicinano e l'Italia si prepara. Gli Azzurrini esordiranno il 16 giugno a Bologna contro la Spagna e il ct Luigi Di Biagio è chiamato a fare della scelte a tre settimane dall'inizio del torneo. Saranno 23 i calciatori arruolati dal commissario tecnico per la competizione e nella marcia di avvicinamento nulla vuole essere lasciato al caso. L'allenatore vuole osservare da vicino tutti i suoi uomini e così sono 26 i calciatori pre-convocati. La squadra si radunerà da mercoledì 29 maggio (ore 12.30) Formello, nel Centro Sportivo della Lazio, per svolgere la prima fase di preparazione. Giovedì 6 giugno, entro la mezzanotte, il tecnico azzurro ufficializzerà la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte al torneo. Tra i 26 c'è anche Alessandro Murgia, centrocampista di proprietà della Lazio, attualmente in prestito alla Spal. Ricordiamo che nello staff di mister Di Biagio c'è anche Massimo Mutarelli, che dalle parti di Formello conoscono molto bene. Ecco l’elenco completo dei convocati



Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Davide Calabria (Milan), Fabio De Paoli (Chievo Verona), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Francesco Cassata (Frosinone), Gaetano Castrovilli (Cremonese), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Frosinone);

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Patrick Cutrone (Milan), Simone Edera (Bologna), Gabriele Moncini (Cittadella), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino).

