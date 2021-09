Kosovo ko contro la Spagna: 90 minuti in campo per Muriqi

Ultima gara per le Nazionali prima della ripresa del campionato e ultimo match anche per il Kosovo che questa sera è sceso in campo contro la Spagna. Le Furie Rosse vincono con un tondo 0-2 grazie alle reti di Fornlas nel primo tempo, su assist di Morata, e di Torres allo scadere. 90’ in campo per Vedat Muriqi, protagonista nel pareggio contro la Grecia, questa sera non è riuscito a trovare la via del gol. Sua però l'occasione migliore per la squadra di Challandes di trovare il pareggio. Kosovo che rimane a 4 punti nel giorone B, Spagna saldamente in vetta con 13 punti.

