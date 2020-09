Nations League, la Lituania batte di misura l’Albania di Strakosha

Anche l’Albania è scesa in campo per il secondo turno di Nations League nel match contro la Lituania. Dopo aver vinto la prima gara contro la Bielorussia per 2-0 oggi il team di Reja ha incassato la sconfitta maturata grazie alla rete di Kazlauskas al 50’ della ripresa rimanendo anche in dieci nel finale per l'espulsione di Hysaj. Strakosha in campo in campo per tutto il match nulla ha potuto sulla rete subita con il pallone che si è infilato direttamente all’angolino. Tutte a 3 punti quindi le squadre del Gruppo L vista la vittoria nel pomeriggio della Bielorussia sul Kazakistan per 1-2.

