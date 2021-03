Qualificazioni Mondiali, poker del Montenegro a Gibilterra: ma Marusic non è neanche in panchina

Poker del Montenegro a Gibilterra nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. La Nazionale colleziona un'altra vittoria dopo quella di tre giorni fa contro la Lettonia. Ma se nell'ultima sfida il biancoceleste Marusic aveva giocato 90', nel match odierno l'esterno non figurava né tra i titolari né tra i calciatori seduti in panchina. Nonostante l'assenza del giocatore della Lazio, la formazione guidata da Radulovic non ha avuto problemi a conquistare altre tre punti: a decidere la partita i gol di Beqiraj, Simic, Tomasevic e Jovetic. In attesa degli impegni di Turchia e Norvegia, il Montenegro si porta in cima alla classifica del Gruppo G.

