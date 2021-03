Covid, il racconto di Galliani: "Ho temuto di morire, i 10 giorni più brutti della mia vita"

Dopo un lungo ricovero al San Raffaele a causa del Covid-19, Adriano Galliani è stato dimesso dall'ospedale. L'amministratore delegato del Monza, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha raccontato il periodo difficile che ha trascorso: "Non vedevo nulla, avevo davanti a me solo un muro. Il reparto di terapia intensiva non ha finestre. Da domenica 7 marzo al 17 sono stato in terapia intensiva, i dieci giorni più brutti della mia vita. Ho temuto di morire. Ora ci vorrà circa un mese per riprendersi definitivamente. Ho perso dieci kg perché in quei maledetti giorni non riuscivo nemmeno a mangiare una polpetta".

