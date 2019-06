Under 21, Di Biagio: "Siamo forti, ma l'Europeo ha una formula del cavolo"

Una squadra che parte coi favori del pronostico. Per il prossimo Europeo Under 21, da giocare oltretutto in casa, Luigi Di Biagio avrà a disposizione un gruppo di assoluta qualità. A poco più di una settimana dall'esordio a Bologna contro la Spagna il ct dell'Italia ha parlato nella conferenza stampa andata in scena al centro sportivo di Formello: "La mia squadra era fortissima anche il primo biennio, figuriamoci questa. So di avere una grande squadra. Ma so cosa potrebbe darci fastidio, come la formula del cavolo di questo Europeo che dovremo provare a vincere. Giocare in Italia è solo un vantaggio, sono ottimista di natura. Avremo la forza trascinante dei nostri tifosi e dobbiamo sfruttare l'entusiasmo della gente. Per noi è stato un biennio particolare, senza partite ufficiali. Abbiamo portato a casa pochi risultati, ci è mancata qualche vittoria ma le prestazioni ci sono sempre state. Sono contento di quello che abbiamo fatto, avere 8-10 giocatori in nazionale A è la più grande vittoria. In questi otto anni ci hanno chiesto di rilanciare le Under e stiamo facendo molto di più di quello che dovevamo fare. Ci manca l'ultimo pezzettino, la vittoria. Non sto mettendo le mani avanti, dobbiamo arrivare in fondo e vincere".

