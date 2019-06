Lazio, D'Amico: "Fossi in Tare accetterei l'offerta del Milan"

Il Milan continua a spingere per Igli Tare. Il direttore sportivo della Lazio, che in un'intervista ha lasciato comunque aperta ogni possibilità per il futuro, è il profilo preferito da Paolo Maldini che lo vorrebbe con sè a Milanello. Un'opportunità che Tare dovrebbe cogliere: almeno questo è quanto pensa Vincenzo D'Amico. Il centrocampista campione d'Italia con la Lazio nel 1974 ne ha parlato in un'intervista a TMW Radio: "Al Milan dovrebbe fare un lavorone, vedendo la situazione rossonera. Potrebbe fare solo bene, dopo un po' di anni bisognerebbe misurarsi in un contesto diverso. Se fossi in Tare accetterei una sfida simile".

TARE, SKY CONFERMA L'INTERESSE DEL MILAN

LAZIO, LE PAROLE DI IGLI TARE

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE