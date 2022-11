Under 21, è un'Italia "sperimentale". Cancellieri titolare contro la Germania?

Fonte: Fabrizio Parascani

L'Under 21 oggi alle 17:30 (diretta Rai 2) giocherà l'amichevole contro la Germania . La squadra di Nicolato dovrà fare a meno di diversi elementi: Scalvini, Ricci, Fagioli, Miretti aggregati alla nazionale maggiore. Il ct dell'Under 21 deve fare i conti con diversi infortuni (out Okoli, Cambiaso, Pellegri, Udogie, Lovato, 5 titolari), la coperta è davvero corta. Tra i convocati c'è il laziale Cancellieri. L'esterno biancoceleste dovrebbe essere schierato titolare nello scacchiere di Nicolato.

SCELTE. Mancano soli 7 mesi all'inizio dell'Europeo. E gli azzurrini si presentano ancora con un formato sperimentale. In conferenza stampa è stato chiesto al ct azzurro: "Vedremo qualche volto nuovo?". Nicolato ha risposto: "Per forza. Ne abbiamo parecchi fuori e non posso mica far giocare gli oleogrammi”. Gli avversari sono allenati dall'italo-tedesco Di Salvo. Il ct dell'Under 21 ha espresso il suo parere sulla Germania: "Degli ultimi tre Europei ne hanno vinti due e in mezzo hanno fatto un secondo posto. Sono i campioni in carica, una squadra di grande invasione e di ottimo palleggio.Ci faranno soffrire, ma è questo che vogliamo per crescere". Al "Del Conero” gli azzurrini scenderanno in campo col 3-5-2: probabili gli esordi dal 1' di Cittadini, Dalle Mura, Casadei.

