AIA, Giacomelli ancora squalificato: la decisione della Commissione di Disciplina d’Appello

RASSEGNA STAMPA - Piero Giacomelli dovrà scontare una squalifica di 11 mesi. Questa è stata la decisione della Commissione di Disciplina d’Appello dell'AIA, come riporta la rassegna stampa di Radiosei. L'arbitro, famoso ai laziali per quel Lazio-Torino da horror del 2017, si era visto accettare dal Collegio di Garanzia del CONI il ricorso per la squalifica di 13 mesi. La pena è stata riformata e convalidata. Questa squalifica, sommata alla precedente di un mese e mezzo, estromette il triestino dalla CAN (sono stati superati i 12 mesi di stop).