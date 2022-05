Calciomercato, la Juventus piomba su Kostic: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - L'estate scorsa è stato vicinissimo a vestire la maglia della Lazio, ma alla fine Filip Kostic è rimasto in Bundesliga. Con la maglia dell'Eintracht Francoforte ha vinto l'Europa League risultando il miglior calciatore della competizione. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 e sogna di giocare la Champions da protagonista. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'esterno è finito nel mirino della Juventus. Perisic resta la prima scelta, ma il croato dovesse rinnovare con l'Inter i bianconeri andrebbero sul compagno di nazionale di Milinkovic Savic. Il giocatore fa parte della scuderia di Alessandro Lucci, che ha ottimi rapporti con la Juventus (Lucci è l'agente di Bonucci, Perin e Cuadrado). Ha ancora un anno di contratto e offerte in Premier. Prezzo: sui 15 milioni di euro.