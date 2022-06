Calciomercato Lazio, anche l'Aston Villa sulle tracce di Suarez: le novità

Il giocatore si è svincolato dall'Atletico Madrid ed è a caccia di una nuova avventura. Su di lui c'è anche il River Plate...

CALCIOMERCATO LAZIO - Nei giorni scorsi i tifosi della Lazio si sono scatenati sui social e alla radio, quando è rimbalzata l'indiscrezione di un possibile approdo di Luis Suarez alla Lazio. Il calciatore si è svincolato dall'Atletico Madrid ed è a caccia di una nuova avventura. Il suo procuratore lo ha offerto anche ai biancocelesti così come ad Atalanta e Fiorentina che hanno mostrato qualche apertura in più. Un'operazione che resta difficile per costi e per lo status di extracomunitario de Il Pistolero. Sul giocatore però c'è la forte concorrenza dell'Aston Villa che vorrebbe riportarlo in Premier League. Il sudamericano ha vissuto tre stagioni e mezzo con la maglia del Liverpool da assoluto protagonista e i Villans potrebbero essere un'occasione per tornare in Inghilterra. Attenzione anche al River Plate che fa sul serio per lui.