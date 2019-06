Calciomercato Lazio, difesa da rinnovare: spunta Lovren del Liverpool

CALCIOMERCATO LAZIO - Mentre la querelle Inzaghi continua a tenere banco, in casa biancoceleste si continua a lavorare alla Lazio che verrà. L'unico acquisto certo, manca l'ufficialità ma l'operazione è chiusa, è quello di Bobby Adekanye. L'attaccante arriverà a parametro zero dal Liverpool e andrà a rinforzare il reparto avanzato. L'attaccante olandese potrebbe non essere l'unico colpo proveniente dai Reds. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, dall'Inghilterra si parla di un forte interesse della Lazio per Dejan Lovren. Il difensore croato è in uscita dal Liverpool per ammissione di Klopp e potrebbe voler tentare una nuova avventura alll'estero, con la Serie A in pole position. Hanno sondato il terreno la Lazio, il Milan e il Napoli che avrebbero avuto il permesso di parlare direttamente con il giocatore. Il suo cartellino costa tra i 10 e i 12 milioni e sarebbe un colpo importante per sistemare il reparto e dare un segnale sulle ambizioni del club. I rapporti tra le due società sono ottimi dopo gli affari Lucas Leiva e Luis Alberto e questo potrebbe aiutare Tare. Inoltre Lovren è molto amico di Adekanye che potrebbe spingere per portare il croato sulle rive del Tevere. Il centrale, però, guadagna più di tre milioni di euro, ingaggio massimo percepito da un calciatore biancoceleste, e qui bisognerà lavorare magari inserendo tanti bonus nell'affare. Non è l'unico nome ovviamente perché si seguono anche Bruno Viana e Biraschi a cui si è aggiunto anche Armando Izzo. Molto dipenderà anche dalle uscite con Luiz Felipe, Acerbi e Radu punti fermi. Bastos dovrebbe restare anche se sono arrivati dei sondaggi da Bundesliga e Premier, mentre Wallace è pronto a salutare la Capitale. Si aspetta l'offerta giusta con il ritorno in Brasile come prima scelta, anche se l'ipotesi Inghilterra affascina il numero 13.

Articolo pubblicato il 31/05/2019 alle 9.15